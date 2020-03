Coronavírus. Marcelo em isolamento voluntário após visita de alunos de Felgueiras

Veja também:

O Presidente da República cancelou “toda a sua atividade pública” durante as próximas duas semanas, foi anunciado este domingo.

Em comunicado oficial, a presidência da República confirma que Marcelo Rebelo de Sousa “não apresenta qualquer sintoma virótico”, mas que entende que "deve dar exemplo reforçado de prevenção, sem embargo de continuar a trabalhar na sua residência particular”.

De acordo com o comunicado, a decisão de suspender a agenda do chefe de Estado surge depois de "um aluno de uma escola de Felgueiras ter sido internado" por infeção de novo coronavóírus e a escola encerrada.

Este domingo, adianta o gabinete da presidência, "foi apurad oque uma turma dessa escola havia estado em Belém, na última terça-feira, no âmbito da iniciativa 'Artistas no Palácio de Belém', em sessão a que assistiu o Presidente da República, tendo, no final, tirado fotografias com os alunos e professores sem, no entando, os ter cumprimentado um a um".

O comunicado destaca que "nem o aluno ora internado nem a sua turma estiveram em Belém".

No entando, e "atendendo ao que se sabe hoje e não se sabia na terça-feira passada, tendo ouvido as autoridades de saúde, o Presidente da República, apesar de não apresentar qualquer sintoma virótico, decidiu cancelar toda a sua atividade pública, que compreendia várias presenças com número elevado de portugueses, assim como a própria ida a Belém, durante as próximas duas semanas".

Da mesma forma, também as deslocações do Presidente ao estrangeiro estão suspensas durante o mesmo período. Marcelo "será monitorizado em casa", estando entretanto "em curso contactos com todos os que estiveram presentes na sessão de terça-feira".

A iniciativa que levou a turma da escola de Felgueiras a Belém, ‘Artistas no Palácio de Belém’, programada para durar até ao fim do ano letivo, também foi suspensa, não havendo informações sobre se ou quando será retomada.

"No momento em que todos os portugueses demonstram elevada maturidade cívica perante o surto virótico, entende o Presidente da República que deve dar exemplo reforçado de prevenção, sem embargo de continuar a trabalhar na sua residência particular”, remata a presidência em comunicado.

A Direção-Geral da Saúde, que tem um microsite com múltiplas informações sobre a doença , recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos . Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.