Coronavírus. Hospitais de Lisboa e Porto já têm tendas para avaliar casos suspeitos

O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) instalou este domingo três tendas cedidas pela Cruz Vermelha Portuguesa junto ao serviço de urgência do Hospital de Santa Maria para isolar casos suspeitos de infeção pelo Covid-19.

O espaço "estará pronto a entrar em funcionamento no início desta semana e terá capacidade para até um máximo de 12 pessoas", indicou o CHULN em comunicado.

O centro hospitalar da capital esclarece, no entanto, que as pessoas suspeitas de contágio pelo novo coronavírus "não ficarão internadas nessas tendas" e que as tendas não vão servir como "um hospital de campanha".

“Destina-se a casos que, ao contrário do que recomendam as autoridades de saúde, se dirijam à urgência e sejam triados como potencialmente suspeitos para o novo coronavírus, necessitando de isolamento”, prossegue a nota.

As pessoas com indícios de infeção pelo Covid-19 vão permanecer “no local agora criado” enquanto “aguardam os resultados das análises laboratoriais”.

Da mesma forma, também o Hospital de São João, no Porto, já tem instaladas no seu terreno alguma das tendas cedidas pelo INEM para rastrear casos suspeitos, indicou fonte daquela unidade de saúde à Lusa.

O INEM começou no sábado a instalação de seis das 17 tendas no parque de estacionamento, que deverão estar prontas até ao final da semana.

A nova estrutura disponibilizará uma área “de cerca de 2.400 metros quadrados, onde se inclui além da estrutura hospitalar, a zona de alojamento da equipa e de suporte e a zona de comando da operação”.

Sem se comprometer com datas, a fonte contactada pela Lusa, informou que as tendas “serão ativadas à medida das necessidades” e que “integram o plano de contingência”.

“Deverá ficar preparado no início da semana, mas só será ativado quando a procura o justificar”, explicou a fonte.