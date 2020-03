Coronavírus. Encerradas quatro escolas como medida proativa

Como medida proativa o Governo avança para o encerramento da escola secundária de Idães, em Felgueiras, do ICBAS e da faculdade de Farmácia, da Universidade do Porto, e do curso de História, da Universidade do Minho, devido a casos de coronavírus.

O ICBAS, que confirmou que tem uma aluna infetada, já enviou o seguinte email aos seus alunos:

"Exmos.(as) Senhores(as) Membros da Comunidade Académica,

No seguimento do anúncio da Senhora Ministra da Saúde, Doutora Marta Temido, encarrega-nos o Senhor Diretor, Professor Doutor Henrique Cyrne Carvalho, de vir pelo presente informar que amanhã reunirão os Diretores do ICBAS e da FFUP com o Senhor Reitor, Professor Doutor António Sousa Pereira, e com o Senhor Pró-Reitor, Professor Doutor José Castro Lopes, no sentido de definirem os termos do encerramento das instalações. Após a referida reunião, será divulgada toda a informação relativa a esta notícia.

Pedimos a todos(as) a melhor compreensão e serenidade.

Com os melhores cumprimentos,



A Direção do ICBAS."



Estão também suspensas as visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais a Norte. É recomendado também o adiamento de eventos sociais.

São “medidas proativas” em que “procuramos adiantar-nos aos acontecimentos”, diz a ministra da Saúde, em conferência de imprensa.

Marta Temido, assegurou que já está identificada a capacidade de um conjunto de hospitais de primeira linha, de segunda linha e de terceira linha para dar resposta à epidemia, "mas se o surto evoluir todos os hospitais do serviço nacional de saúde serão mobilizados para a resposta, como está a acontecer noutros países europeus".

"O número de camas, de profissionais, a capacidade laboratorial de resposta vai sendo dinamicamente ajustada aquilo que sejam as necessidades, com a possibilidade prevista de recorrermos a outros setores, concretamente do terceiro setor e do setor privado", declarou.

O risco da epidemia do Covid-19 em Portugal será reavaliado nas próximas horas e medidas anunciadas pelo Governo poderão ser alargadas nos próximos dias, admitiu também Marta Temido na conferência de imprensa que deu no Ministério da Saúde.

"Dado que se aguardam ainda resultados de casos suspeitos validados em investigação, o risco que levou à determinação destas medidas será reavaliado nas próximas horas, durante o dia de amanhã, tomando-se ainda e dando conta das medidas julgadas necessárias oportunamente", afirmou.

Segundo a ministra, aquilo que as autoridades de saúde procuraram fazer foi dar um passo em frente em relação aos acontecimentos: "sabemos que para além dos cinco casos importados que temos no país, temos um deles com ligações muito fortes a um 'cluster', um pequeno grupo de doentes diagnosticados".

A ministra adiantou também que, dos contactos dos 412 casos que estão atualmente sob vigilância das autoridades de saúde no país, há mais de 200 que têm "ligação a um destes casos".

Já a diretora-geral da Saúde disse que a epidemia do Covid-19 em Portugal "ainda é limitada", mas não se sabe o que está por "trás da ponta do icebergue".

"Isto ainda está limitado, mas não quer dizer que não haja propagação na comunidade, por circulação proativa do vírus. Como podem ver, em poucos dias (...) houve uma expansão relativamente grande e rápida a partir de um único caso importado", afirmou Graça Freitas na conferência de imprensa onde esteve ao lado da Ministra da saúde.

A responsável da autoridade de saúde esclareceu que os casos que existem em Portugal "são obviamente de contágio" e explicou que houve uma pessoa regressada de Itália, que é considerada no foco da epidemia de Covid-19, na zona Norte, um caso central.

Aquela pessoa teve vários contactos sociais diferentes de pessoa para pessoa, e originou, logo à partida, nove casos secundários, ao transmitir-lhes diretamente o vírus, sendo que uma daquelas nove pessoas já originou um caso terciário, adiantou.

Por isso, "por precaução, e porque sabemos apenas a ponta do icebergue e não sabemos o que está por baixo desta ponta do icebergue, tomamos estas medidas anunciadas pela senhora ministra", afirmou Graça Freitas.

A responsável da Direção-Geral da Saúde (DGS) assegurou ainda que as 21 pessoas cuja infeção por Covid-19 já está confirmada encontram-se em estado estável.

Há 21 casos confirmados de coronavírus em Portugal e 224 casos suspeitos. Em vigilância estão ainda 412 pessoas.