Presidente da Turquia sugere à Grécia que abra as suas fronteiras

No sábado, as autoridades gregas lançaram gás lacrimogéneo contra migrantes que tentavam derrubar uma cerca para atravessar a fronteira entre a Turquia e a Grécia, enquanto outros atiravam pedras à polícia, causando pelo menos dois feridos.

Nos termos do acordo entre a Turquia e a União Europeia, Ancara tinha aceitado conter as pessoas que fogem da guerra na Síria, em troca de milhares de euros.

"Terei um encontro com os responsáveis da União Europeia amanhã [segunda-feira] na Bélgica", disse Recep Tayyip Erdogan, que disse esperar "voltar da Bélgica com resultados diferentes".

No mesmo discurso, Erdogan confirmou também que se deslocará a Bruxelas na segunda-feira para discutir a questão das migrações com responsáveis da União Europeia.

A Turquia procura assim obter o apoio da União Europeia às suas operações militares no norte da Síria. A ofensiva do regime sírio, apoiada pela Rússia, contra a província de Idlib, último bastião rebelde na Síria, provocou mais de um milhão de refugiados.

Na quarta-feira, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, e o presidente do Conselho Europeu Charles Michel encontraram-se com Erdogan em Ancara, tendo o Presidente turco também falado ao telefone com a chanceler alemã Angela Merkel, que liderou as negociações de 2016.

Na sexta-feira, o Presidente turco amenizou um pouco a pressão migratória sobre a União Europeia, ao ter dado ordens aos guardas costeiros para impedir os migrantes de atravessar o mar Egeu, outra 'porta' de entrada na Grécia.

As autoridades gregas anunciaram na quinta-feira que mais de 1.700 pessoas chegaram às costas das ilhas gregas, juntando-se às 38.000 já presentes que vivem em campos de refugiados sobrelotados e com condições precárias.