Coronavírus. Um quarto da população de Itália posta de quarentena

O Governo italiano decidiu pôr de quarentena mais de um quarto da população do país, numa tentativa de evitar a expansão do novo coronavírus (Covid-19). O decreto foi assinado pelo primeiro-ministro, Giuseppe Conte, às primeiras horas da manhã deste domingo, depois de 1.200 casos de infeção terem sido confirmados em 24 horas.

Neste momento, há mais de 5.800 pessoas infetadas pelo novo coronavírus em Itália e 233 pessoas já morreram na sequência do contágio no país, numa altura em que quase 100 nações estão agora a lidar com surtos.

O decreto assinado por Conte coloca toda a região da Lombardia de quarentena, onde vivem mais de 10 milhões de pessoas e onde fica a capital financeira do país, Milão, bem como uma série de outras províncias, abarcando cerca de 16 milhões de residentes.

Sob o decreto, as autoridades têm poderes para multar quem for apanhado a entrar ou a sair da região da Lombardia até 3 de abril. Na prática, a medida encerra todos os museus, teatros e cinemas em todo o território até esse dia, para combater a propagação do novo coronavírus, de acordo com um despacho divulgado esta madrugada.

Para além destas medidas, o despacho, agora divulgado no site do Governo, determina o encerramento de pubs, salas de jogos, escolas de dança, discotecas e outros locais semelhantes, em todo o território nacional.

Por outro lado, ainda será possível fazer compras durante a semana ou ir a um bar ou restaurante, desde que seja respeitada a distância de segurança de pelo menos um metro entre os clientes.

O decreto também estabelece a suspensão de todos os eventos desportivos, exceto aqueles com atletas profissionais que serão disputados à porta fechada.