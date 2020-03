Coronavírus. Banco Central Europeu põe funcionários a trabalhar de casa

O Banco Central Europeu (BCE) disse à maioria dos seus 3.500 funcionários para trabalharem de casa a partir de segunda-feira para testar a capacidade de lidar com situações de emergência por causa do novo coronavírus, anunciou um porta-voz da instituição este domingo.

Neste momento, o BCE já cancelou todos os seus eventos públicos marcados para os próximos 30 dias. No entanto, para já continua marcada para a próxima quinta-feira a reunião do Conselho do BCE.

"O BCE tem condições em vigor para permitir o trabalho remoto em larga escala a partir de segunda-feira, 9 de março. A medida servirá como um teste preventivo para o Banco e para os seus funcionários no caso de ser necessário fazer isto em larga escala a dado momento", referiu o porta-voz, citado pela Reuters.

Na quinta-feira, o Conselho do BCE deverá anunciar mais estímulos para ajudar a economia europeia a lidar com o impacto da epidemia pelo novo coronavírus, numa altura em que as bolsas continuam em queda após o cancelamento de milhares de voos e a imposição de restrições a viagens.