O Sporting venceu o Barreirense, este domingo, em casa, por 97-67, e está novamente na liderança do campeonato nacional de basquetebol.

Já o FC Porto perdeu, em casa, contra a Oliveirense, por 78-90, e vêm o Sporting e Benfica fugir no topo da liderança.

Contas feitas, o Sporting lidera com 43 pontos, seguido do Benfica, com 42. O FC Porto segue em terceiro, com 40, agora mais próximo do quarto classificado, a Oliveirense, que tem 36 pontos.