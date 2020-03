Sporting retoma liderança no futsal

O Sporting foi vencer ao terreno do Leões de Porto Salvo, por 4-1, e regressam à liderança do campeonato nacional de futsal.

O jogo ainda foi empatado a uma bola para intervalo, mas os três golos apontados no segundo tempo ditam a vitória para a equipa leonina.

Com o resultado, o Sporting volta a ultrapassar o Benfica, com 55 mais, mais dois que o rival. Os Leões de Porto Salvo continuam no terceiro posto, em igualdade pontual com o Modicus, ambos com 34 pontos.

Outros resultados

Viseu 2001 4-4 Portimonense

Eléctrico 3-1 Modicus