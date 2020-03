O FC Porto recebeu e venceu, este sábado, o Avanca, por 38-19, na 26ª jornada do campeonato nacional de andebol.

Com este resultado, os dragões continuam líderes, com 77 pontos.

Na perseguição, o Sporting mantém os dois pontos de distância para o FC Porto, depois de ter vencido no terreno do Boavista, por 26-18. Benfica, mais atrasado na disputa, no terceiro lugar com 67 pontos, venceu o Boa Hora, por 27-19.