Candidatos ao título não vacilam no hóquei em patins

Benfica, Sporting, Oliveirense e FC Porto cumpriram o favoritismo e venceram, todos em casa, na 19ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

O líder Benfica venceu o HC Braga, por 3-1, o segundo classificado Sporting bateu a Sanjoanense, por 4-3, a Oliveirense bateu o HC "Os Tigres", por 8-1, e o FC Porto, quarto classificado, goleou o OC Barcelos, por 12-3.

Benfica lidera com 49 pontos, seguido do Sporting, com 46, Oliveirense, com 44, e FC Porto, com 42.