O Benfica venceu no terreno do Caldas, e mantém em cinco os pontos de diferença para o segundo classificado do campeonato nacional de voleibol para o Sporting.

As águias venceram por 3-1, pelos parciais de 25-12, 25-23, 22-25 e 25-12.

O Sporting também cumpriu e bateu, em casa, o Esmoriz, por 3-0, pelos parciais de 25-20, 25-19 e 25-20.