O Benfica foi até ao terreno da Ovarense vencer por 90-81 e subiu, à condição, à liderança do campeonato nacional de basquetebol.

As águias foram os primeiros dos três candidatos a jogar, em Ovar, em casa do 10º classificado do campeonato.

Com este triunfo, as águias somam agora 42 pontos, à frente do Sporting, com 41, que joga no domingo, em casa, com o Barreirense, e do FC Porto, que soma 39 pontos e que recebe a Oliveirense.