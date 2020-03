Nacional vence Benfica B e isola-se na liderança

O Nacional recebeu e venceu, este domingo, o Benfica B, por 3-1, na 24ª jornada da II Liga.

A equipa madeirense chegou-se à frente em cima do minuto 45, por Bryan Riascos. O Benfica empatou no reatar da partida, aos 48 minutos, por Pedro Álvaro.

Pouco depois, o Nacional voltou a marcar, com um golo de João Camacho. Aos 88 minutos, Kalaica, com um autogolo, estabeleceu o resultado final.

Com este resultado, o Nacional isola-se na frente da tabela, com 50 pontos, mais três do que o Farense, que só joga na segunda-feira, no terreno do Leixões. Já o Benfica B soma o terceiro jogo sem vencer, no 15º posto, com 28 pontos.