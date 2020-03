Moreirense vence, Belenenses e Famalicão empatam

O Moreirense recebeu e venceu, este domingo, por 2-0, o Moreirense, no Estádio Comendador Joaquim Almeida Freitas, enquanto que Famalicão e Belenenses empataram, sem golos.

Fábio Abreu e Filipe Soares foram as figuras desta partida. O avançado angolano marcou o seu 12º golo da temporada e pelo sexto jogo consecutivo, aos 26 minutos, assistido por Filipe Soares.

Os papéis inverteram-se no segundo tempo. Fábio Abreu assistiu Filipe Soares, que marcou o segundo golo do jogo aos 53 minutos de jogo.

Com este resultado, o Moreirense sobe ao oitavo posto, com 30 pontos, à condição. O Marítimo soma a terceira derrota seguida e ocupa o 15º posto da tabela, com 24 pontos.

Já o Famalicão e o Belenenses empataram, sem golos, no Estádio do Jamor, um resultado que deixa o Famalicão no sexto lugar, com 37 pontos e que pode ser apanhado pelo Vitória de Guimarães. Belenenses é 13º, com 26 pontos.