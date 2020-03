Manta Santos lamenta duas expulsões em Alvalade

Nuno Manta Santos, treinador do Desportivo das Aves, lamenta que a estratégia que definiu para conseguir amealhar pontos no terreno do Sporting tenha sido beliscada pelas duas expulsões - de Rúben Macedo e Luiz Fernando -, nos primeiros 20 minutos do jogo.

O técnico avense revela que apelou ao espírito de sacrifício e união da sua equipa, segurar o empate através da organização defensiva e tentar chegar ao golo no contra-ataque.

"Se com 11 já era difícil, com 10 ficou mais difícil, com 9 ainda muito mais. Pensei que a minha equipa em organização defensiva, pelo que é o nosso rigor, iríamos dificultar ao máximo o Sporting e depois tentar sair em transição ofensiva. Fiquei sem ataque organizado. Apelei ao espírito sacrifício, união e para fechar espaços. Estratégia manteve-se viva até ao primeiro golo", disse, aos microfones da Sport TV.

Manutenção e critérios iguais para todos

Manta Santos continua a acreditar na manutenção, apesar do último lugar na tabela classificativa e deixa críticas à arbitragem.

"Continuo a acreditar porque faltam 30 pontos. Se os critérios forem sempre iguais para todos, vamos sempre jogar para os três pontos. O Aves vai lutar até ao fim, com a sua dedicação e humildade desta equipa", disse, sem explicar melhor a crítica às arbitragens.