Mais um empate a uma bola

O Gil Vicente e o Santa Clara empataram 1-1, em jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol, com ambos os golos a serem apontados na segunda parte da partida.

Kraev marcou o primeiro golo da partida para o Gil Vicente, aos 49 minutos, com o brasileiro Thiago Santana a marcar o golo do empate do Santa Clara aos 74.

O Gil Vicente, que na última partida venceu o Boavista, é nono classificado no campeonato, com 30 pontos, os mesmos que o Santa Clara, que é 10.º, e que somou hoje o terceiro jogo sem vencer.

Veja o resumo da partida.