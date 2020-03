João Carlos Teixeira entra e dá o triunfo ao Vitória de Guimarães

O Vitória de Guimarães foi até ao terreno do Paços de Ferreira vencer por 2-1, com exibição inspirada de João Carlos Teixeira.

O jogo começou de feição para a equipa da casa, com um golo do ex-Vitória Hélder Ferreira, aos 10 minutos, que não celebrou o golo.

Ivo Vieira fez duas alterações ao intervalo, ao lançar Marcus Edwards e João Carlos Teixeira, e foi o médio português que fez a diferença, com golos aos 47 e 66 minutos.

Com este resultado, o Vitória fica a um ponto do Rio Ave, com 37 pontos, e ultrapassa o Famalicão, que cai para sétimo lugar. Já o Paços de Ferreira mantém os 22 pontos, na 16ª posição, o primeiro lugar de subida.