Manchester United vence o dérbi com assistência de Bruno Fernandes

O Manchester United venceu, em Old Trafford, o rival Manchester City, por 2-0, com uma assistência do português Bruno Fernandes.

O primeiro golo da partida teve toque do internacional português. Bruno Fernandes surpreendeu a defesa dos "citizens" num livre que serviu Martial de forma perfeita, para o primeiro da partida, aos 30 minutos.

Nos descontos no fim da partida, aos 96 minutos, McTominay fez o segundo, depois de uma má reposição de bola de Ederson. O dérbi teve também tensão com uma interação entre Bruno Fernandes e Pep Guardiola. O médio luso mandou calar o técnico do City.

Bernardo Silva e Cancelo foram titulares, sendo que o médio foi substituído na segunda parte por Mahrez. O mesmo aconteceu com Bruno Fernandes, que deu lugar a Ighalo no segundo tempo. Dalot não foi convocado.

Com este resultado, o Manchester United ultrapassa o Wolverhampton no quinto lugar e está a três pontos do Chelsea, que ocupa o quarto posto, e a cinco do Leicester, que é terceiro.