Lille vence Lyon e continua a lutar pela Liga dos Campeões

O Lille recebeu e venceu o Lyon, este domingo, por 1-0, e continua a lutar por um lugar de acesso à próxima edição da Liga dos Campeões.

Os "dogues" apresentaram-se com os portugueses José Fonte e Renato Sanches no onze inicial, para além de Tiago Djaló, que ficou no banco. Do outro lado, Anthony Lopes foi também titular.

O único golo da partida foi apontado pelo avançado francês Loic Remy, aos 33 minutos.

Com este resultado, o Lille mantém o quarto lugar, a um ponto do Rennes, que ocupa o primeiro lugar de qualificação à "Champions". O Lyon fica mais distante da qualificação europeia, no sétimo lugar, com 40 pontos.

Outros resultados

Saint-Étienne 1-1 Bordéus

Rennes 5-0 Montpellier