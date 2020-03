Juventus deixa Inter de Milão para trás na corrida pelo título

A Juventus recebeu e venceu o Inter de Milão, por 2-0, num jogo que se realizou à porta fechada devido à propagação do coronavírus no norte de Itália.

Os golos da partida foram apontados só na segunda parte. Primeiro, Aaron Ramsey, assistido por Cristiano Ronaldo, aos 55 minutos e, depois, foi o galês que serviu Paulo Dybala, aos 67 minutos.

Com este resultado, a "Vecchia Signora" volta à liderança, com 63 pontos, e ultrapassa a Lazio. O Inter fica a nove pontos da Juventus, mas com um jogo a menos.

Outros resultados

Parma 0-1 SPAL

AC Milan 1-2 Génova

Sampdoria 2-1 Verona

Udinese 0-0 Fiorentina