Ex-jogadores de Benfica e FC Porto tombam o Real Madrid em Sevilha

O Real Madrid perdeu a oportunidade de regressar à liderança da La Liga ao perder, este domingo, em casa do Bétis de Sevilha, por 2-1.

Os dois golos foram apontados por jogadores que, curiosamente, já passaram pelo campeonato português. Sidnei, ex-Benfica, abriu o marcador, aos 40 minutos, assistido por Fékir.

Ainda antes do intervalo, Karim Benzema empatou, de penálti, aos 45+3 minutos. Já perto do fim, Tello, ex-FC Porto, marcou o golo da vitória, aos 82 minutos.

Com esta derrota, o Real fica agora a dois pontos do Barcelona, que tinha batido na última jornada, no clássico espanhol. Já o Bétis quebra jejum de vitórias e sobe ao 12º posto, com 33 pontos.