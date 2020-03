O Bayern de Munique recebeu e venceu, este domingo, o Augsburgo, por 2-0.

Os golos surgiram apenas no segundo tempo, com golos de Thomas Muller, aos 53 minutos, e Gortezka, já em cima do final da partida, aos 91 minutos.

Com este resultado, o Bayern consegue responder à vitória do segundo classificado Dortmund, contra o Monchengladbach, e soma agora 55 pontos, com quatro de vantagem para o rival.