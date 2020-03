Rúben Amorim. “Vamos arriscar e implementar as nossa ideias"

O novo treinador do Sporting diz que dois dias dá para fazer pouco, mas garante que vai desde já implementar as suas ideias.

"Sabia que tinha dois dias, tínhamos de ser intensos, claros e diretos. Não podia passar muita informação porque podia confundir os jogadores. Não houve adaptação especial, fomos diretos à nossa ideia de jogo, vamos arriscar e implementar as nossa ideias”, disse.

Quanto ao pulsar do plantel, Rúben Amorim diz que sentiu “que os jogadores estão abertos a novas ideias que não se podem passar todas em dois dias. Senti que estavam abertos a um novo modelo, teremos tempo para trabalhá-lo. Importante é vencer e depois vamos semanas limpas importantes para implementarmos o nosso modelo."

O técnico dos leões desvalorizou as críticas à sua falta de habilitações para treinador principal: “O treinador estagiário bateu os recordes de treinadores com o 4º nível. Não me preocupo, não me interessa [a opinião dos outros]. O meu foco é no que posso controlar. O treino, o jogo seguinte, a observação do adversário”.

Já sobre o adversário, Amorim considera que “o Aves joga muito bem fora, o treinador muda muito o sistema e isso dificulta a análise, mas não nos focamos muitos no Aves, focamo-nos na nossa ideia".

O Sporting defronta o D. Aves, este domingo, às 17h30.