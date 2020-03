Coronavírus. Papa cancela aparições públicas como medida de precaução

O Papa Francisco cancelou as suas principais aparições públicas para evitar grandes multidões perante o surto de novo coronavírus (Covid-19).

O Vaticano anunciou este sábado que a recitação do Ângelus, amanhã, e a audiência geral de quarta-feira serão feitas por vídeoconferência a partir da Biblioteca do Palácio Apostólico, como medida de prevenção.

“A oração do Ângelus, no domingo, será realizada na Biblioteca do Palácio Apostólico e não na praça, pela janela do escritório”, informa comunicado da Santa Sé.

A oração vai ser ainda transmitida online através da Vatican News e “em ecrãs na Praça de São Pedro”, podendo ser depois distribuída pela Vatican Media para a comunicação social.

Também a audiência geral da próxima quarta-feira, dia 11 de março, “ocorrerá da mesma maneira”.

“Essas opções são necessárias para evitar o risco de disseminação do COVID-19 devido a reuniões durante as verificações de segurança do acesso à praça, conforme solicitado pelas autoridades italianas”, adianta o comunicado.

Ainda de acordo com as “disposições da Diretoria de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano”, a “participação de fiéis nas missas em Santa Marta está suspensa até ao dia 15 de março”.