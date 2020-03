Sérgio Conceição: "Um golo anulado por três centímetros e um penálti do tamanho da Torre dos Clérigos"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, lamenta o golo anulado por fora-de-jogo de três centímetros e garante que há um penálti "do tamanho da Torre dos Clérigos", não assinalado sobre Marega.

"Fizemos um golo que foi anulado por três centímetros. Temos de aceitar, são as linhas, mas depende do momento em que colocam essas linhas. Não sei o que dizer numa situação destas. Tivemos mais do que ocasiões para ganhar o jogo, tendo também um penálti do tamanho da Torre dos Clérigos que não foi assinalado", disse, em declarações à Sport TV.

O técnico dos dragões elogia a atitude dos seus jogadores e destaca a organização do Rio Ave, numa estrutura diferente do que é habitual, com três centrais.

"Podem contar connosco, tivemos uma atitude fantástica. Nos últimos minutos, foi mais com o coração do que com a cabeça, mas fomos superiores em tudo até lá. Rio Ave bem organizado, mudou o que é a sua estrutura habitual. Já contavamos com isso, também pela ausência do Filipe Augusto e do Diego Lopes, daí a nossa estratégia de Nakajima atrás do Soares, Marega à esquerda e Otávio na direita".

"Até à última gota"

O FC Porto não aproveitou o empate do Benfica em Setúbal, e Sérgio deixa críticas à arbitragem de Artur Soares Dias.

"Cada vez que se aproxima o final do campeonato fica mais difícil ganhar os jogos. Podíamos ter sido mais eficazes. No ano passado, dois penáltis a nosso favor em Vila do Conde, curiosamente com o mesmo árbitro, que, atenção, considero o melhor árbitro português. Não me quero desculpar. Fomos superiores, merecíamos ter ganho e devíamos ter sido mais eficazes. Vamos dar o litro até à última gota", remata.