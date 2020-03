Suspensa demolição das chaminés da Central Termoelétrica de Setúbal

As duas chaminés da Central Termoelétrica da EDP em Setúbal, com demolição prevista para este sábado às 13h, vão continuar de pé. Pelo menos para já.

A operação de demolição, que começou a ser preparada há ano e meio no âmbito do desmantelamento daquela unidade industrial, encerrada em 2013, foi suspensa esta tarde, com os responsáveis a prometerem um reagendamento da demolição para breve.

À Renascença, o gestor de operação Bruno Travassos explicou que a operação "foi suspensa por motivos de segurança" e que "não há ainda data prevista" para concretizar a demolição.

De acordo com a EDP, a operação de demolição será efetuada com recurso a cerca de 150/200 quilogramas de explosivos, distribuídos por 400 furos, colocados na base de cada uma das duas chaminés.

Segundo a empresa, serão ainda colocados cerca de 60 quilogramas de explosivos em piscinas colocadas à volta do local da demolição, “de forma a provocar uma cortina de água durante o derrube, que ajudará a minimizar as poeiras e resíduos”.

“A empreitada de desmantelamento/demolição em curso foi adjudicada a um consórcio constituído pelas empresas Ambigroup e Ambiservice”, revelou fonte oficial da EDP em resposta a perguntas da agência Lusa, adiantando que “para o caso específico do derrube das chaminés, o consórcio recorreu à empresa Maxam, especialista na utilização de explosivos para este tipo de atividades”.

“O derrube das chaminés é uma das tarefas dos trabalhos de desmantelamento/demolição iniciados em 2016. A conclusão desta fase está prevista para o final de 2020. Em 2021 realizam-se atividades de requalificação ambiental do terreno da central”, esclarece a EDP, adiantando que os trabalhos de desmantelamento/demolição deverão estar concluídos no final deste ano.

A EDP prevê também que os trabalhos de descontaminação dos terrenos estejam concluídos no final de 2021 - embora reconheça que está dependente das avaliações do solo feitas depois do desmantelamento total - de forma a que os terrenos fiquem livres de qualquer risco ou passivo ambiental.

A empresa refere ainda que “grande parte (mais de 90%) dos materiais oriundos do processo de desmantelamento e demolição serão reaproveitados, reutilizados e reciclados, promovendo assim a economia circular”.

Sobre o destino a dar aos terrenos da antiga Central Termoelétrica de Setúbal, a EDP diz estar a criar “condições no terreno para viabilizar um espaço que possa receber um projeto sustentável, um projeto que faça parte da transição energética”.

Trata-se de uma ideia que parece ir ao encontro dos desejos do presidente da Junta de Freguesia do Sado, Manuel Véstias, que via com bons olhos o aproveitamento dos terrenos da antiga termoelétrica para uma atividade não poluente, como por exemplo a instalação de painéis fotovoltaicos, que teriam a vantagem de reaproveitar as linhas de transporte de energia que serviam a antiga unidade industrial da EDP.

“A população da freguesia do Sado já pagou uma fatura elevada devido à poluição atmosférica e sonora provocada pela central elétrica. Os cerca de 3.000 moradores da localidade de Praias-do-Sado acordavam muitas vezes sobressaltados com o barulho provocado pela abertura das válvulas para libertar a pressão do vapor de água”, disse à agência Lusa Manuel Véstias.

Construída no final da década de 70 do século passado, a Central Termoelétrica de Setúbal, localizada na península da Mitrena, esteve mais de 30 anos em funcionamento, desde 1978 a 2013.

Equipada com quatro grupos de geradores, a central de Setúbal foi fundamental para o abastecimento do país, dado que foi o maior centro produtor de energia nacional até à abertura da central (a carvão) em Sines, e chegou a abastecer 25% da população portuguesa em território continental.