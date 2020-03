Coronavírus. Sobe para 21 total de infetados em Portugal

Veja também:

Os casos de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19) em Portugal subiram este sábado à tarde para um total de 21, após terem sido confirmadas oito novas infeções.

Em causa estão dois homens e três mulheres internados no Hospital de São João, segundo informações apuradas pela Renascença ao longo desta manhã. Os outros dois casos, segundo fonte à Renascença, estão a ser seguidos no Hospital de Santo António, também no Porto.

Estes últimos são um homem de 44 anos e a uma mulher de 39 anos, ambos ligados à fábrica de calçado de Barrosas, em Felgueiras, onde vários funcionários foram colocados de quarentena após ter sido confirmado um caso de infeção entre os trabalhadores, adianta a mesma fonte.

Neste momento, há 13 pessoas infetadas com coronavírus internadas no hospital de São João, no Porto, duas no Santo António, também no Porto, e outras cinco no hospital Curry Cabral, em Lisboa.

O 21.º caso foi confirmado já este sábado à noite e também está internado no Porto.