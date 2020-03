Coronavírus. Portugal regista dois novos casos, sobe para 15 número de infeções

De acordo com informações apuradas pela Renascença , em causa estão duas mulheres com ligações a um dos casos anteriormente confirmados. Ambas foram internadas no Hospital de São João, no Porto.

Também ontem, quatro hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) começaram a restringir visitas para proteger doentes internados do vírus, que provoca infeções respiratórias como pneumonia. À Renascença, Alexandre Lourenço, presidente da Associação de Gestores Hospitalares, disse que não há uma data limite para adotar esta medida, prevendo-se que vá sendo implementada "de forma gradual" em cada hospital público português.

"Esta é uma medida que será implementada gradualmente, em todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Alguns já têm a medida implementada, outros irão implementá-la ao longo do tempo. O objetivo desta medida, na prática, é proteger os doentes que estão internados de qualquer tipo de infeção e reduzir o número de pessoas não essenciais ao serviço nas instituições hospitalares."

Entretanto, e depois de uma reunião entre a Direção-Geral de Saúde (DGS) e com o Instituto de Segurança Social e o Coletivo de Misericórdias no Ministério do Trabalho, a diretora-geral da saúde veio esclarecer que, para já, não há necessidade de limitar as visitas a lares de idosos e outras instituições de solidariedade social por causa do novo coronavírus.

A razão, adiantou aos jornalistas, prende-se com o facto de o risco de infeção ainda ser baixo em Portugal. "À data estabelecemos mecanismos de cooperação conjunta para decidirmos as medidas mais adequadas dia a dia. Quando for necessário aconselharemos a restrição de visitas. Neste momento o risco é reduzido, uma vez que o vírus não circula na comunidade."