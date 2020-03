Coronavírus. Marcelo deixa palavras de tranquilidade

O Presidente da República volta a apelar à calma no âmbito do surto do coronavírus numa altura em que vão ser encerradas algumas escolas.

Marcelo Rebelo de Sousa deixa três palavras especiais: aos portugueses, aos profissionais de saúde e sobre as medidas, entretanto, tomadas.

Segundo o Chefe de Estado, “os portugueses merecem palavra por forma muito madura, muito serena como estão a reagir”.

“Os profissionais de saúde têm respondido de forma espetacular, com uma qualidade e uma capacidade de doação sem limite”, acrescentou.

Marcelo lembrou ainda que “à medida que seja necessário – e na proporção do que seja necessário – o Governo tomará as medidas que deve tomar para conter a epidemia”.

“As próximas semanas são muito importantes para garantir que se atinge o pico e que se começa a descer do pico máximo do surto”, referiu.

Internados no Hospital de São João com "moral positivo"

O Presidente da República revelou ainda que os 16 pacientes infetados com coronavírus que se encontram internados no Hospital de São João, no Porto, estão com o "moral positivo", sublinhando uma "evolução positiva" destes pacientes.

"Tive a oportunidade de ver, porque se vê pelo vidro aqui [no Hospital de São João], em Lisboa vê-se através de uma câmara. Aqui vê-se pelo vidro e fala-se com as pessoas, dá para ouvir os 16 internados, e o que eu posso dizer é que, de facto, todos eles com moral positivo, vários deles mantiveram o diálogo comigo e, não fora o risco de contaminação, estariam teoricamente em condições, alguns deles, de poderem ir para casa para a sua atividade normal. Mas esse risco é tão importante que justifica que lá fiquem", disse Marcelo Rebelo de Sousa, à chegada ao Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, para a comemoração do centenário deste espaço cultural.

O chefe de Estado visitou o Hospital de São João, onde encontrou, "quer no caso dos homens, quer no caso das mulheres, que são muito menos, uma evolução positiva, psicologicamente positiva e fisicamente positiva".

Durante a visita, o Presidente da República teve a oportunidade de constatar os preparativos para a instalação de um hospital de campanha naquela unidade hospitalar.

"Pude verificar no Hospital de São João a preparação da instalação do hospital de campanha, para evitar o contacto de quem tem de fazer as análises com a população normal, que passa por um hospital e que são muitos, eu vi hoje, entrei pelas urgências", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, aos jornalistas.

Há 21 casos confirmados de coronavírus em Portugal e 224 casos suspeitos. Em vigilância estão ainda 412 pessoas.

O surto de Covid-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, já provocou mais de 3.400 mortos e infetou mais de 100 mil pessoas em 78 países, incluindo 21 em Portugal. Mais de 57 mil pessoas já recuperaram da virose.

A Direção-Geral da Saúde, que tem um microsite com múltiplas informações sobre a doença, recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos. Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.