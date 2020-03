Coronavírus. Encerrados quatro locais como medida proativa

Como medida proativa o Governo avança para o encerramento da escola secundária de Idães, em Felgueiras, do ICBAS e da faculdade de Farmácia, da Universidade do Porto, e do curso de História, da Universidade do Minho, devido a casos de coronavírus.

Estão também suspensas as visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais a Norte.

São “medidas proativas” em que “procuramos adiantar-nos aos acontecimentos”, diz a ministra da Saúde, em conferência de imprensa.

Há 21 casos confirmados de coronavírus em Portugal e 224 casos suspeitos. Em vigilância estão ainda 412 pessoas.

