Coronavírus. Encerradas quatro escolas como medida proativa

Como medida proativa o Governo avança para o encerramento da escola secundária de Idães, em Felgueiras, do ICBAS e da faculdade de Farmácia, da Universidade do Porto, e do curso de História, da Universidade do Minho, devido a casos de coronavírus.

O ICBAS, que confirmou que tem uma aluna infetada, já enviou o seguinte email aos seus alunos:

"Exmos.(as) Senhores(as) Membros da Comunidade Académica,

No seguimento do anúncio da Senhora Ministra da Saúde, Doutora Marta Temido, encarrega-nos o Senhor Diretor, Professor Doutor Henrique Cyrne Carvalho, de vir pelo presente informar que amanhã reunirão os Diretores do ICBAS e da FFUP com o Senhor Reitor, Professor Doutor António Sousa Pereira, e com o Senhor Pró-Reitor, Professor Doutor José Castro Lopes, no sentido de definirem os termos do encerramento das instalações. Após a referida reunião, será divulgada toda a informação relativa a esta notícia.

Pedimos a todos(as) a melhor compreensão e serenidade.

Com os melhores cumprimentos,



A Direção do ICBAS."







Estão também suspensas as visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais a Norte. É recomendado também o adiamento de eventos sociais.

São “medidas proativas” em que “procuramos adiantar-nos aos acontecimentos”, diz a ministra da Saúde, em conferência de imprensa.



Há 21 casos confirmados de coronavírus em Portugal e 224 casos suspeitos. Em vigilância estão ainda 412 pessoas.