Coronavírus. DECO acusa TAP, Ryanair e EasyJet de dificultarem alterações nos voos

A DECO - Associação de Defesa do Consumidor acusou esta sexta-feira a TAP, a Ryanair e a EasyJet de estarem a dificultar cancelamentos e reagendamentos de viagens para destinos com casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19).

À Renascença, Paulo Fonseca, coordenador do departamento jurídico e económico da DECO, acusa as três companhias aéreas de colocarem entraves à alteração de voos para destinos considerados de risco, como é o caso de Itália.

"Tem sido muito difícil para os consumidores conseguirem ou cancelar os voos, obtendo o reembolso, ou reagendar os próprios voos, porque não estão a ser dadas oportunidades aos consumidores. Refiro-me aqui especificamente ao caso da TAP, da Ryanair e até mesmo da EasyJet, que são três transportadoras em que os consumidores têm tido dificuldades em contactar a própria transportadora, bem como conseguir o reagendamento."

Em reação às acusações, a TAP negou entretanto estar a dificultar cancelamentos e reagendamentos para destinos com surtos de coronavírus. Em resposta à Renascença, fonte da companhia aérea assegurou que permite, desde 27 de fevereiro, a alteração de viagens para destinos em Itália sem qualquer penalização, para além de já o fazer em relação a outros voos, embora com condições mais restritivas.

A mesma fonte garante que a TAP adota práticas mais favoráveis para o consumidor do que as que são impostas pela lei e diz estar a ajustar à medida que a evolução do Covid-19 o justifica.