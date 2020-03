Centro Hospitalar de Gaia/Espinho limita visitas e acompanhantes

O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho limitou as visitas aos doentes internados e o acompanhamento de utentes no serviço de urgência, devido à epidemia de Covid-19, anunciou este sábado a unidade hospitalar.





Em comunicado, o centro hospitalar refere que tem em vigor, desde sexta-feira, "restrições a visitas e ao acompanhamento de utentes no serviço de urgência, como prevenção, contingência e contenção do coronavírus".









O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho pede a colaboração da população e deixa vários alertas.





"Se tiver sintomas como febre, tosse, expetoração e/ou falta de ar, não pode realizar a visita. Se esteve fora do país ou contactou com pessoas que estiveram fora, nomeadamente na China, na Coreia do Sul, no Japão e em Itália, não deve realizar a visita", lê-se num panfleto enviado por esta unidade hospitalar.





A epidemia de Covid-19, surgida no final do ano, na China, provocou já mais de 3.500 mortos entre mais de 101 mil pessoas infetadas em pelo menos 94 países.









Em causa estão dois homens e três mulheres internados no Hospital de São João, segundo informações apuradas pela Renascença ao longo desta manhã. Os outros dois casos, segundo fonte à Renascença, estão a ser seguidos no Hospital de Santo António, também no Porto.









Estes últimos são um homem de 44 anos e a uma mulher de 39 anos, ambos ligados à fábrica de calçado de Barrosas, em Felgueiras, onde vários funcionários foram colocados de quarentena após ter sido confirmado um caso de infeção entre os trabalhadores, adianta a mesma fonte.





Com base no número mundial de infetados, a taxa de letalidade é de 3,4%.