Coronavírus já matou mais de 230 pessoas em Itália

Segundo os últimos dados, estão confirmadas no país 589 recuperações completas e 567 nos cuidados intensivos.

As autoridades já anunciaram novas medidas para tentar conter o vírus.

A atividade judicial está suspensa, pelo menos, até ao próximo dia 22 e vão ser contratados cerca de 20 mil médicos e outros profissionais de saúde.

O governo anuncia, ainda, incentivos à produção de máscaras e outros materiais para conter o Covid-19.

Por sua vez, no Irão, a epidemia matou mais 21 pessoas nas últimas 24 horas, elevando para 145 o balanço de vítimas mortais no país, anunciaram as autoridades iranianas.