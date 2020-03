Coronavírus. Hotel usado para quarentena colapsa na China, há dezenas de pessoas soterradas

Cerca de 70 pessoas ficaram este sábado presas sob os escombros de um hotel de cinco andares que estava a ser usado para manter casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus (Covid-19) de quarentena e que colapsou, na cidade costeira de Quanzhou, no sudeste da China.

Um vídeo publicado pelo website "Beijing News" mostra equipas de resgate em fatos cor-de-laranja no meio dos escombros em busca de sobreviventes. No local veem-se também várias ambulâncias.

O incidente aconteceu por volta das 19h30 locais (11h30 da manhã em Lisboa). Nas duas horas seguintes, 38 pessoas foram resgatadas, de acordo com informações da autarquia de Quanzhou no seu site oficial.

De acordo com o jornal "People's Daily", o hotel Xinjia Quanzhou foi inaugurado em junho de 2018, com 80 quartos distribuídos por cinco andares. Até agora, ainda nenhuma informação foi avançada sobre o que poderá ter provocado o colapso do edifício.

A cidade de Quanzhou fica no estreito de Taiwan, em Fujian, província que conta menos de 8 milhões de habitantes. De acordo com o governo local, até sexta-feira já havia 296 casos confirmados de coronavírus na província, havendo ainda mais de 10 mil pessoas sob observação por suspeitas de contágio pelo Covid-19.