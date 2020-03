Bill Clinton diz que o caso com Mónica Lewinsky foi para gerir a ansiedade

O ex-presidente norte-americano Bill Clinton afirmou num documentário recém-lançado que o motivo do caso extraconjugal de 1995, com a então estagiária da Casa Branca Monica Lewinsky, foi "gerir a ansiedade". O democrata acabou alvo de impeachment depois deste escândalo.

As declarações de Clinton estão num documentário que será exibido em vários episódios pela distribuidora Hulu, Hillary, que narra a histórica corrida presidencial de Hillary Clinton em 2016.

"Não é uma defesa, é uma explicação. Foi terrível. Eu sinto-me pessimamente”, afirmou. O ex-presidente também comparou o stress da Sala Oval à de um boxeur que "participara num combate que deveria durar 15 rounds e que foi estendido para 30 rounds".

"Pensava que era algo que iria aliviar a minha mente por um tempo ... são coisas que fiz para controlar as minhas ansiedades durante anos", disse também Clinton, acrescentando que é agora uma "pessoa totalmente diferente do que era" há 20 anos.

O terceiro episódio da série, intitulado “The Hardest Decision” centra-se na recuperação dos Clinton do escândalo sexual de há 25 anos, que quase paralisou as carreiras políticas do casal e quase terminou o casamento.

Bill Clinton disse que recorrer a um conselheiro matrimonial foi "uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer".

Hillary Clinton, no episódio, discordou do fato de o caso ser a fonte do impeachment do marido. "Ele não deveria ter feito o que fez, não deveria ter tentado escondê-lo, mas não foi uma ofensa impensável", disse.

Lewinsky, agora com 46 anos, passou a ver orelacionamento com o ex-presidente como "um grave abuso de poder", com base na diferença de idade de 27 anos e na posição dele. No episódio, Bill Clinton lamentou o tratamento que Lewinsky recebeu depois.

“Sinto-me terrível com o fato de a vida de Monica Lewinsky ter sido definida por este caso", rematou.