O Benfica recebeu e venceu o Futsal Azeméis, este sábado, por 3-1, em jogo a contar para a 20ª jornada do campeonato nacional de futsal.

As águias foram para o intervalo a vencer por 2-1 e selaram o resultado final no segundo tempo.

Com este triunfo, o Benfica sobe à liderança do campeonato, à condição, e espera pelo resultado do Sporting, que joga em casa do terceiro classificado, os Leões de Porto Salvo.