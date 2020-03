Manta Santos acredita que a manutenção "será difícil, mas não impossível"

Nuno Manta Santos, treinador do Desportivo das Aves, acredita que a manutenção ainda é possível, apesar de se ter tornado mais difícil com a vitória do Paços de Ferreira. O Aves está a nove pontos de um lugar de manutenção.

"Ficámos mais longe na nossa luta. Sabemos que será difícil, mas não é impossível, porque noutros anos já tivemos equipas na mesma situação que se salvaram na última jornada. Temos de acreditar no nosso trabalho e esta semana relembrámos histórias de sucesso. Temos de somar pontos frente a qualquer adversário", disse, em conferência de imprensa.

Para se aproximar de um lugar de manutenção, o Aves terá de somar pontos contra o Sporting, este domingo. Manta Santos recorda que o Aves ainda vai jogar contra FC Porto, Benfica e Braga e tem de começar a somar pontos.

"Temos de fazer pela vida independentemente do adversário. Amanhã [domingo] vamos defrontar um grande, e no futuro ainda vamos jogar com FC Porto, Benfica e Sp. Braga, mas temos de olhar para eles e sentir que podemos conquistar pontos e lutar pela vitória. Temos de nos entregar de corpo e alma ao jogo", explica.

Passado estudado na íntegra

Rúben Amorim conta com passagens pelo Casa Pia, Braga B e equipa principal, e Manta Santos garante que estudou o estilo de Amorim em todas as suas passagens na breve carreira, até na sua primeira experiência no Casa Pia.

"Quando temos a capacidade de observação e análise do adversário, podemos descobrir alguns padrões e rotinas. O que sabemos, desta vez, é a qualidade individual e do plantel do Sporting, e que os seus jogadores vão querer dar uma resposta ao novo treinador. Fomos ver o padrão do Rúben Amorim e as rotinas quando trabalhou no Casa Pia, no Braga B e na equipa principal do Braga, para nos dar algumas bases do adversário que podemos encontrar", revela.