Simeone foi assobiado por substituir João Félix. "Estava com queixas físicas"

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, revela que João Félix foi substituído devido a queixas físicas.

O técnico foi assobiado quando substituiu Félix, aos 80 minutos, e explicou a decisão depois do apito final do empate a dois golos frente ao Sevilha.

"Estava com queixas num gémeo. O médico avisou-me para ter cuidado com o João Félix, que estava desgastado. Essa foi a razão para a saída, é perceptível nas imagens da televisão. O facto de marcar um golo deixa as pessoas felizes porque ele marcou e marcou para o Atlético de Madrid", disse.

Félix marcou o segundo golo dos "colchoneros" e saiu aos 80 minutos de jogo.