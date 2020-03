Barcelona vence Real Sociedad pela margem mínima

O Barcelona venceu a Real Sociedad, em Camp Nou, por 1-0, resultado que permite a subida do clube catalão ao primeiro lugar, à condição.

O único golo da partida surgiu de grande penalidade, muito perto do fim do jogo, aos 81, por Lionel Messi. Nelson Semedo foi titular e somou os 90 minutos nas opções de Quique Sétien.

Com este resultado, o Barcelona sobe à liderança, com mais dois pontos do que o Real Madrid, que pode regressar ao topo da tabela, no domingo, se vencer em Sevilha, em casa do Bétis.

Já a Real Sociedade ocupa o sexto lugar, com 43 pontos, menos dois do que o Atlético de Madrid.