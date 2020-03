Os efeitos económicos do coronavírus serão muito negativos, a nível nacional e no plano mundial. Não haja ilusões a tal respeito. Mas, como geralmente acontece na vida, as coisas más têm sempre um lado ou outro positivo – sem deixarem de serem más.

Um exemplo: o forte abrandamento do crescimento da economia chinesa baixou o grau de poluição no mundo. E fez baixar o preço do petróleo – na sexta-feira o barril de “brent” desceu até quase 47 dólares, menos 28% do preço no início do corrente ano. O petróleo mais barato ajuda muitas economias, como a portuguesa.

A Arábia Saudita queria novos cortes à produção de “crude”, para subir os preços. Convenceu os seus parceiros na OPEP (que produz cerca de 40% do “crude” mundial), mas não conseguiu que a Rússia aceitasse baixar a sua produção. Tão cedo não haverá novos cortes.

A crise económica já se sente nas viagens, nomeadamente aéreas, e no turismo. A TAP anunciou que iria cancelar mil voos nas próximas semanas. E a hotelaria portuguesa queixa-se de um volume crescente de cancelamentos de reservas.

Mas nem tudo é mau: com menos tráfego e menos turistas, pelo menos o aeroporto da Portela poderá respirar de alívio. E o outro aeroporto complementar – seja no Montijo ou noutro local qualquer – torna-se menos urgente. Claro que isto não compensa os enormes prejuízos que o coronavírus traz à aviação comercial nem a machadada que está a ser dada pela quebra do turismo à nossa economia. Dificilmente as contas externas de Portugal evitarão regressar ao défice.

Por outro lado, para travar contágios algumas pessoas agora trabalham em casa; e fazem-se mais reuniões por teleconferência. Uma situação que agradará a uns e desagradará a outros. Mas talvez alguns, incluindo algumas empresas, se convertam ao teletrabalho, reduzindo, por exemplo, os congestionamentos urbanos de tráfego.