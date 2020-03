Voos cancelados por causa do Covid-19? "Passageiros podem receber até 600 euros"

Veja também: As máscaras resultam? Lavar as mãos basta? Guia para se proteger do coronavírus Não há qualquer garantia de reembolso para quem cancelar viagens por causa do surto do novo coronavírus (Covid-19), mesmo que tenham como destino locais com elevado número de infeções confirmadas. É o que começa por explicar à Renascença Paulo Fonseca, coordenador do Departamento Jurídico e Económico da DECO, sublinhando que os casos devem ser analisados individualmente. "Não existindo uma legislação específica, temos de recorrer às regras gerais e analisar caso a caso. Isso implica ter em consideração várias nuances." Por um lado, aponta, "há uma declaração oficial de que existe um surto, uma epidemia, e que não se aconselha mesmo expressamente a viagem para aquele destino", mas há também que "ter em consideração as próprias condições gerais e particulares da própria transportadora aérea e depois verificar as políticas de cancelamento", explica o responsável da Associação de Defesa do Consumidor. Contudo, este não é o caso se for a própria empresa a cancelar a viagem, como aconteceu esta semana com a TAP. A transportadora aérea portuguesa anunciou há alguns dias o cancelamento de mil voos entre março e abril por causa do impacto da epidemia de Covid-19 nas suas receitas. E, em situações como essa, os passageiros podem receber até 600 de compensação, refere Paulo Fonseca.

"Aí já valem as regras de proteção dos direitos dos passageiros e das duas uma: ou o cancelamento está a ser feito com um aviso, um pré-aviso, e neste caso o consumidor tem direito ao reembolso do valor integral do bilhete; ou vamos supor que a minha viagem é amanhã e hoje é que recebo a informação de que o voo é cancelado por razões de menor procura, nesta situação há o direito ao pagamento de uma compensação pelo cancelamento do voo, de entre 250 e 600 euros." Face a isto, o responsável da DECO diz que os consumidores devem estar atentos aos motivos apresentados para o cancelamento das viagens, bem como a data em que são notificados. E se eu quiser cancelar o meu voo? "Numa situação destas, caso o consumidor cancele a viagem em virtude de uma circunstância extraordinária, excecional e inevitável, tem o direito de cancelar e obter o reembolso integral do montante que tenha pago", refere Paulo Fonseca. "A dúvida aqui é saber se em determinados destinos existem ou não as circunstâncias excecionais." Estas garantias, adianta, estendem-se às reservas feitas em hotéis e outro tipo de equipamentos, mas apenas em viagens organizadas, sublinha. "Mesmo perante uma situação de epidemia, fora do contexto de uma viagem organizada, poderá ser difícil recuperar o dinheiro das reservas." Os seguros de viagem cobrem este tipo de situação? Os seguros de viagem servem justamente para garantir o reembolso das despesas, entre outras situações, caso haja necessidade de cancelamento. No entanto, nenhuma das apólices analisadas pela DECO inclui o receio de contágio como motivo para cancelamentos. "Vai depender do tipo de seguro que foi subscrito", refere Paulo Fonseca. "Vai depender do tipo de condições ou da apólice em particular e do tipo de condições previstas no próprio seguro, porque eu posso ter um seguro que me permite o reembolso em situações de cancelamento mas pode excecionar situações de epidemia ou até mesmo de pandemia."