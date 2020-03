Testamento vital. E quando eu não puder decidir?

Neste "Da Capa à Contracapa", debatemos a dignidade no fim da vida e o testamento vital, uma forma de garantir que receberemos os tratamentos que autorizámos.

Os convidados são Lucília Nunes, enfermeira e doutorada em Filosofia que é também vice-presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e autora do livro "E quando eu não puder decidir?"; e António Maia Gonçalves, especialista em Medicina Interna e Cuidados Intensivos, responsável pelo departamento de Cuidados Intensivos da Casa de Saúde da Boavista, no Porto, onde também exerce como internista. É autor do livro "Reanimar?", com prefácio de Mário Cláudio.