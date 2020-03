Fronteiras e coronavírus preocupam Europa

São contraditórias as versões sobre o mesmo problema. As autoridades turcas acusam a Grécia de ter matado um migrante que tentava entrar no país e ferido outros cinco. De acordo com o gabinete do governador da cidade turca de Edirne, os militares gregos abriram fogo quando um grupo de migrantes que estava na Turquia tentou forçar a entrada na Grécia. “A Turquia está a divulgar notícias falsas”, assegurou o porta-voz do Governo grego, Stelios Petsas. “Nego categoricamente” que a Grécia tenha atirado sobre migrantes que tentavam atravessar a fronteira da Turquia para a Grécia, disse.



O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusou ainda Atenas de violar tratados internacionais de direitos humanos e de “afundar barcos” e disparar balas reais em refugiados que tentam entrar no país a partir da Turquia.

A União Europeia e a Turquia celebraram em 2016 um acordo no âmbito do qual Ancara se compromete a combater a passagem clandestina de migrantes para território europeu em troca de ajuda financeira num valor total de 6 mil milhões de euros para financiar o acolhimento dos refugiados, especialmente os sírios que fogem da guerra.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou entretanto uma ajuda financeira de 700 milhões de euros à Grécia para responder à pressão migratória no país, sobretudo de migrantes vindos da Turquia, mobilizando ainda assistência médica através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

Realçando as "circunstâncias extremas e a situação difícil e tensa" no país, após uma visita à fronteiras externas gregas, a responsável avisou a Turquia: "Todos os que tentam testar a unidade europeia vão ficar desapontados, pelo que esta é altura de reafirmarmos os nossos valores europeus".

Isto numa altura em que o Governo grego anuncia que conseguiu impedir a entrada de 35 mil migrantes e que vai deportar as centenas que conseguiram entrar. Do outro lado, o Governo turco anunciou o envio de mil elementos das forças especiais de polícia com o objetivo de “impedir” os gregos de “repelir” os refugiados.

Nova Lei Europeia do Clima

É a primeira lei europeia do clima. Consagra o objectivo de a União Europeia se tornar um espaço neutro do ponto de vista climático. Para isso, a Comissão propõe uma meta vinculativa: os 27 devem alcançar o objectivo de zero emissões de gases com efeito de estufa, até 2050. Isto significa que União Europeia e Estados-membros estão obrigados a tomar as medidas necessárias para cumprir esta meta, explica a presidente da Comissão: “A Lei do Clima vai obrigar a União Europeia a ter em conta as metas climáticas em todas as futuras políticas e legislação. É uma obrigação legal. Oferece previsibilidade, oferece transparência por exemplo à indústria europeia, aos investidores e às autoridades públicas. E isso é o que nos tem sido pedido para fazermos”, afirma Ursula von der Leyen.

A Lei do Clima é uma das iniciativas chave que von der Leyen prometeu apresentar nos primeiros meses do mandato. A lei prevê igualmente que a Comissão avalie os progressos realizados pelos países e faça recomendações aos que não cumpram. Alguns especialistas consideram necessário ir mais longe e acelerar ainda mais a redução das emissões já em 2030. Mas a Comissão deixa para Setembro uma eventual atualização das metas.

A Lei do Clima não convenceu Greta Thunberg. A jovem ambientalista sueca que assistiu à reunião da Comissão e falou depois perante os eurodeputados diz que a proposta é uma capitulação: “Quando a União Europeia apresenta esta lei do clima e o objectivo de zero emissões em 2050 vocês estão indirectamente a admitir a capitulação. Estão a desistir do Acordo de Paris sobre o Clima, a desistir das vossas promessas e desistir de tudo o que é possível para garantir um futuro seguro para os vossos próprios filhos”, afirmou Greta Thunberg.

As propostas da Comissão necessitam agora do acordo dos Estados-membros e do Parlamento Europeu. Vários eurodeputados querem metas mais ambiciosas mas também há países como a Polónia reticentes em acelerar o ritmo da redução das emissões de carbono.