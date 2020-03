E se começar o fim-de-semana mais cedo, a ouvir música no Palácio da Pena?

Tal como acontecia no tempo de D. Fernando II, há 150 anos, o Palácio da Pena, em Sintra recebe ao longo dos quatro fins-de-semana de março, um ciclo de música. Ao todo, oito concertos noturnos fazem o programa da sexta edição dos “Serões Musicais no Palácio da Pena”. No ambiente do Salão Nobre do palácio são revividos os saraus promovidos pelo rei-artista e pela sua segunda mulher, a Condessa d’Edla.

Organizados pelos Parques de Sintra e pelo Centro de Estudos Musicais Setecentistas em Portugal este ciclo tem atraído o público. Massimo Mazzeo, maestro responsável por esta programação diz em entrevista ao programa Ensaio Geral da Renascença que “os serões musicais são um caso-estudo. Não era costume haver estes concertos e a resposta do público foi imediata”.

Arrastado pelo “fascínio do espaço” e pelo programa, o público tem enchido a plateia. E poderá voltar a fazê-lo já a partir desta sexta-feira para o concerto com um pianista português. Como já é habitual, o ciclo musical promove artistas consagrados e jovens promessas. Neste caso, o primeiro convidado é Vasco Dantas, destacado jovem pianista português a quem foi dada uma “carta branca” para os concertos de dias 6 e 7. “Ele já tinha vindo ao festival há três anos”, explica Massimo Mazzeo no programa que pode ouvir na rádio na sexta-feira, depois das 23h00. O maestro quis por isso “dar ao artista a liberdade de mostrar o que o fascina do ponto de vista musical”

Segundo o programa, o concerto de dia 6 incidirá sobre a música alemã e portuguesa do século XIX, com obras de Robert Schumann, José Vianna da Motta e Alexandre Rey Colaço. Já no concerto de dia 7, o pianista Vasco Dantas será acompanhado pelo Quarteto de Cordas de Matosinhos e apresentará dois Quintetos com piano, compostos por Antonín Dvorák e Reynaldo Hahn.

Retratar o ambiente da época

Este ciclo que se dedica este ano à exploração dos estilos musicais e vocais característicos do período romântico faz um diálogo com os espaços do palácio construído no século XIX, ou seja, “na época romântica”, refere Mazzeo. Em alguns espetáculos, indica o maestro querem “retratar o ambiente da época”.

No programa até 28 de março há muito mais para ouvir. Com bilhetes a 15 euros, poderá escutar nomes destacados da música internacional, nomeadamente no encerramento com a contralto Sara Mingardo. O programa que esta, que é uma das vozes líricas consagradas da atualidade, apresenta será todo dedicado a Johannes Brahms

Antes ainda, no fim-de-semana de 13 e 14 de março será feita uma homenagem à chamada “geração romântica” com os músicos portugueses Cátia Moreso (mezzo-soprano), João Rodrigues (tenor), António Figueiredo (violino), Irene Lima (violoncelo) e João Paulo Santos (piano) que vão interpretar obras de Franz Liszt, Felix Mendelssohn, Stephen Heller, Heinrich Ernst, Robert Schumann, João Guilherme Daddi, Hector Berlioz, Félicien David, Théodore Gouvy, Ludwig Spohr, Camille Sains-Saëns, Charles Gounod e Ludwig van Beethoven.

Também por Sintra, passa o Quarteto Tejo, vencedor do Prémio Jovens Músicos 2019 na categoria de música de câmara. Nos “Serões Musicais no Palácio da Pena” vão interpretar, no dia 20 de março, quartetos de cordas de Debussy e de Tchaikovsky. Já no dia 21 de março será a vez de Nuno Ventura de Sousa, um jovem pianista que fará um recital com obras dos compositores russos Nikolay Medtner e Sergei Rachmaninoff.

Os “Serões Musicais” iniciam a Temporada de Música Erudita da Parques de Sintra, a qual inclui ainda, este ano, em maio, os “Reencontros – Memórias musicais no Palácio de Sintra” e, em outubro e novembro, o ciclo “Noites de Queluz - Tempestade e Galanterie”.