Tiago Fernandes questiona "timing" da contratação de Rúben Amorim

Tiago Fernandes não concorda com a decisão da direção do Sporting, em trocar de treinador a 11 jornadas do final de "uma época perdida". Convidado do programa "As Três da Manhã" da Renascença, o antigo técnico dos leões questiona o "timing" e o valor da contratação de Rúben Amorim.

"Silas tinha condições para ficar até ao final da época. Já era uma época perdida. A 11 jornadas do final poderiam programar a próxima com mais tranquilidade e não de uma forma tão precipitada. Dar 10 milhões por um treinador é uma responsabilidade muito grande. Quando contratamos um treinador temos de ter em conta três fatores: desportivo, social e económico. Penso que nesta altura é um risco grande para a direção. O Rúben Amorim vai ter muita respobsailidade, porque foi um treinador muito caro", observa Tiago Fernandes, que na época passada fez a ponte entre José Peseiro e Marcel Keizer.

Com oito anos e meio de ligação ao Sporting no currículo, Tiago Fernandes defende que o clube deve "traçar um rumo e levar isso até ao fim". Na sua opinião, "o problema não é treinador". "Se o Sporting não conseguiu ser campeão com Leonardo Jardim, Marco Silva e Jorge Jesus, o problema não é o treinador", argumenta.

Mais do que investir milhões num treinador, Tiago aconselha o clube a "investir em jogadores" e dá os exemplos de Acuña, Bas Dost e Battaglia como atletas "que tiveram algum custo, mas que são rentáveis para o clube". "O Sporting tem de contratar mais jogadores com nível para vestir aquela camisola", remata.