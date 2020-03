Salesianos correm em Lisboa para apoiar projetos solidários

A quinta edição da “Corrida Salesianos” vai decorrer este domingo, 8 de Março, a partir das 9h30 na Praça do Império, em Belém, Lisboa.

Como habitualmente, haverá duas modalidades: ou correr durante 10 quilómetros ou caminhar 4 quilómetros. Mas desta vez há também uma novidade. Trata-se de “uma prova de 500 metros para menores de 12 anos inscritos no percurso dos 4 quilómetros”, refere a organização.

Já há cerca de 2.500 pessoas inscritas, “o que para nós é satisfatório”, reconhece o padre João Chaves à Renascença.

O Vice-Provincial dos Salesianos admite que “desde a primeira edição até este momento, o número de participantes tem crescido" e "as famílias têm reconhecido que é uma boa iniciativa, não só pelas condições desportivas que oferece, mas também pelo encontro com outras famílias”.

As inscrições no site da prova já estão encerradas. No entanto, ainda é possível fazer a inscrição de última hora, mas apenas presencialmente, nos locais de levantamento de dorsais: hoje, dia 6 de Março, nos Salesianos de Manique, e sábado, dia 7 de março, nos Salesianos de Lisboa.

As receitas provenientes das inscrições revertem na totalidade para as Obras e Serviços Sociais Salesianos – Solsal.

O padre João Chaves salienta que “o grande objetivo desta corrida é juntar pessoas para uma atividade saudável. E também ajudar outras pessoas”. Por isso, a Fundação tem diversos serviços sociais, “desde Escolas Sócio Desportivas, Atendimento à Família, Formação Profissional, Lar de Infância e Juventude e outras iniciativas de voluntariado”.

A Fundação Salesianos é uma instituição de solidariedade social com o objetivo de educar, formar, proteger e promover, em especial, as crianças e os jovens, segundo os princípios da fé católica, inerentes aos ensinamentos do fundador da Congregação Salesiana, S. João Bosco.