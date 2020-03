Jesuítas adiam "Fórum das Famílias" por causa do novo coronavírus

O Centro Universitário dos Jesuítas do Porto adiou, ainda sem nova data, o Fórum das Famílias, que estaca previsto realizar-se sábado, 7 de março, na Universidade Católica do Porto. O cancelamento do evento deve-se “à propagação da infeção por Covid-19”, esclarece a organização em comunicado.

“Face à evolução do cenário da transmissão do novo coronavírus (COVID-19), que transporta consigo um problema de saúde pública, e após uma reflexão alargada e ponderada, a organização do Fórum das Famílias decidiu suspender o encontro”, lê-se no comunicado.

"Esta decisão, tomada como medida preventiva, procura acautelar o bem e a segurança de todos os inscritos, bem como da comunidade em geral", acrescenta a nota.

A organização “lamenta os inconvenientes causados”, agradecendo “o entusiasmo e a adesão demonstrada para este encontro”.

Quanto aos mais de 400 inscritos, o comunicado informa que “serão reembolsados do valor da inscrição”.