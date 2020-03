Sérgio Conceição aprova buscas nos clubes. "Se há algo para investigar, investiguem"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, apoia todas as investigações que contribuam para maior transparência no futebol português.

No lote, inclui-se a "Operação Fora de Jogo", que diz respeito a suspeitas de práticas suscetíveis de integrarem crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais e levou ao cumprimento de 76 mandados de busca nas SAD de vários clubes, incluindo Porto, Benfica e Sporting. Já há 47 arguidos, entre eles, segundo o "Record", os presidentes dos três grandes. A alegada constituição de Pinto da Costa como arguido não preocupa Sérgio Conceição, que prefere ver "o copo meio cheio".

"Tudo o que for para a clareza do futebol português é positivo. Quem não deve não teme. Se as autoridades acham que há algo para investigar, investiguem", declarou, em conferência de imprensa, esta sexta-feira.



Balneário imune aos assuntos extra-futebol

Seja sobre a "Operação Fora de Jogo" ou sobre os vários candidatos que concorrerão com Pinto da Costa à presidência do FC Porto, Sérgio Conceição garante que nada, "nem um comentário", entra no balneário.

"Sinceramente, não houve nem um comentário sobre essas questões durante a semana. Nem num. Não nos compete a nós perder tempo com essas situações. Não temos nada a dizer. Quando fecho os olhos por um momento e penso FC Porto, vejo a figura do nosso presidente [Pinto da Costa], mas respeito todos os candidatos. Mas, para nós, o nosso clube é o jogo de amanhã [sábado, frente ao Rio Ave]", assinalou o técnico.

O FC Porto-Rio Ave tem pontapé de saída no sábado, às 20h00, no Estádio do Dragão. Encontro da 24.ª jornada do campeonato, que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.