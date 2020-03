O FC Porto concluiu, esta sexta-feira, a preparação para a receção ao Rio Ave, da 24.ª jornada do campeonato, com três baixas.

Vítor Ferreira, Luis Díaz e Zé Luís desfalcaram o treino de véspera do encontro. Os três fizeram tratamento e trabalho de ginásio.

O FC Porto-Rio Ave tem pontapé de saída no sábado, às 20h00, no Estádio do Dragão. Encontro da 24.ª jornada do campeonato, que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.